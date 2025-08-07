This cultural programme in New Delhi promises to transport you to a creative paradise this weekend

Subhadrika Sen
Organised by The Hindusthan Art & Music Society, the festival with highlight cultural diversity.
The Bharat Sanskriti Yatra will take place on August 8-10 at Godavari Auditorium, New Delhi
Witness Padma Bhushan Pandit Vishwamohan Bhatt and Pandit Salil Bhatt on a Veena jugalbandi along with an odissi performance by Vidushi Kavita Dwivedi and group on August 8.
Be mesmerised by Pandit Anindo Chatterjee on Tabla, Vidushi Nabanita Chowdhary on vocals and Rajendra Prasad Banerjee on the harmonium on August 9.
Highlights of August 10 include Padma Shri Ronu Majumder on flute, Rohen Bose on tabla, and Mahavir Ganjani on the Pakhawa.