See pics: Tollywood celebs at Sandeep Molugu aka Sandy artist's grand event in Hyderabad turned up the style quotient Published: Hyderabad | 12th April 2021 03:45 PM 0 Share Via Email Sandeep with the ladies Lavanya Tripathi Allu Sirish Hebba Patel Simran Chaudhary Manasa Varanasi Tanmayi Kotamaraju Rasika Arul Rikee Chatteerjee Anubha Ashish Singh Alina Rangila Manasa, Simran and Saneep Lakshmi Manchu Sandeep Molugu and the models he worked with Regina Cassandra and Lakshmi Manchu Sandeep Molugu Regina Cassandra Laxmi Pandey TAGS Tollywood Regina Cassandra Allu Sirish Lakshmi Manchu Sandeep Molugu Lavanya Tripathi