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72nd National Film Awards: Here’s the full list of winners

The star-studded winners list features landmark victories for Yami Gautam, Randeep Hooda and regional cinema trailblazers
72nd National Film Awards: Here’s the full list of winners
Kartik Aaryan in Chandu Champion, Mammootty in Bramayugam
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The prestigious 72nd National Film Awards have officially been announced in New Delhi, celebrating the absolute finest certified talent across Indian cinema. The highly anticipated ceremony delivered major milestones for both industry veterans and contemporary stars. Take a look at this year’s winners:

Feature film categories

  • Best Feature Film: Article 370

  • Best Actor: Kartik Aaryan (Chandu Champion) & Mammootty (Bramayugam)

  • Best Actress: Yami Gautam (Article 370)

  • Best Director: Rajkumar Periasamy (Amaran)

  • Best Supporting Actor: Sanjay Mishra (Bhakshak)

  • Best Supporting Actress: Ropashree Varkady (Mithya) & Sachana Namidass (Maharaja)

  • Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment: Kalki 2898 AD

  • Best Film Promoting National, Social and Environmental Values: Captain Miller

  • Best Debut Film of a Director: Randeep Hooda (Swatantrya Veer Savarkar)

  • Best Children's Film: 35 – Chinna Katha Kaadu

  • Best Child Artist: Riddhiman Banerjee, Tapomoy Deb, Gitashree Chakraborty, Arundev Pothula & Athish S Shetty

  • Special Mention: Dhanush (Captain Miller) & Suren G (Meiyazhagan)

Technical and music awards

  • Best Screenplay (Original): Sukumar (Pushpa 2)

  • Best Screenplay (Adapted): Yogesh Deshpande (Swargandharva Sudhir Phadke)

  • Best Dialogue Writer: Venky Atluri (Lucky Baskhar)

  • Best Cinematography: Shehnad Jalal (Bramayugam)

  • Best Music Direction (Songs): Shashwat Sachdev (Article 370)

  • Best Background Music: GV Prakash (Amaran)

  • Best Male Playback Singer: Abhay Jodhpurkar for “Gharat Ganpati” (Navasachi Gauri Mazi)

  • Best Female Playback Singer: Vaikom Vijayalakshmi for “Angu Vaana Konilu” (ARM)

  • Best Lyrics: Manoj Muntashir (Maidaan)

  • Best Action Direction: Anl Arasu (Maharaja)

  • Best Choreography: Vijay Ganguly (Stree 2)

  • Best Production Design: Nitin Zihani Choudhary (Kalki 2898 AD)

  • Best Editing: R Kalaivannan (Amaran)

  • Best Sound Design: Manas Choudhury (Bhool Bhulaiyaa 3)

  • Best Costume Design: Deepali Noor & Sheetal Sharma (Pushpa 2)

  • Best Make-Up Artist: P Ravi Kumar (Committee Kurrollu)

Yami Gautam in a poster of Article 370
Yami Gautam in a poster of Article 370

Regional language films

  • Best Hindi Film: Srikanth

  • Best Tamil Film: Raayan

  • Best Telugu Film: Committee Kurrollu

  • Best Malayalam Film: Feminichi Fathima

  • Best Kannada Film: Mithya

  • Best Bengali Film: Chalchitra Ekhon

  • Best Marathi Film: Mukkam Post Bombilwadi

  • Best Telugu Film: Committee Kurrollu

  • Best Gujarati Film: Maaran

  • Best Assamese Film: Juiphool

  • Best Odia Film: Lahari

  • Best Garhwali Film: Dholi

  • Best Manipuri Film: Sunita

  • Best Konkani Film: Mog Asum

  • Best Tulu Film: IMBU

Non-feature film categories

  • Best Non-Feature Film: Bhangaar

  • Best Direction: Aanand L Rai (Statue of Unity – Ekta ka Prateek)

  • Best Documentary: Ram-Nami

  • Best Short Film: Hamsafar

  • Best Debut Film of a Director: Angen

  • Best Biographical/Historical Reconstruction Film: Kakori

  • Best Arts/Culture Film: Main Nida

  • Best Animation Film: Touched as Water

  • Best Film Promoting Social and Environmental Values: Piplantri: A Tale of Eco Feminism

  • Best Cinematography: Edmond Ranson (Life in Loom)

  • Best Editing: Manvir Jasrotia (NDA)

  • Best Music Direction: Shivpal Singh Kang (Parat 41°chya Magavar)

  • Best Sound Design: T S Hari Hara Sudhan (Blue)

  • Best Narrator/Voice Over: Soundarya Jayachandran (Little Planet: A Tale of Frogs)

  • Special Mention: Bhadra-Kali Natakam & Chola Dora aur Sui

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72nd National Film Awards: Here’s the full list of winners
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