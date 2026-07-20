72nd National Film Awards: Here’s the full list of winners

The prestigious 72nd National Film Awards have officially been announced in New Delhi, celebrating the absolute finest certified talent across Indian cinema. The highly anticipated ceremony delivered major milestones for both industry veterans and contemporary stars. Take a look at this year’s winners:
Best Feature Film: Article 370
Best Actor: Kartik Aaryan (Chandu Champion) & Mammootty (Bramayugam)
Best Actress: Yami Gautam (Article 370)
Best Director: Rajkumar Periasamy (Amaran)
Best Supporting Actor: Sanjay Mishra (Bhakshak)
Best Supporting Actress: Ropashree Varkady (Mithya) & Sachana Namidass (Maharaja)
Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment: Kalki 2898 AD
Best Film Promoting National, Social and Environmental Values: Captain Miller
Best Debut Film of a Director: Randeep Hooda (Swatantrya Veer Savarkar)
Best Children's Film: 35 – Chinna Katha Kaadu
Best Child Artist: Riddhiman Banerjee, Tapomoy Deb, Gitashree Chakraborty, Arundev Pothula & Athish S Shetty
Special Mention: Dhanush (Captain Miller) & Suren G (Meiyazhagan)
Best Screenplay (Original): Sukumar (Pushpa 2)
Best Screenplay (Adapted): Yogesh Deshpande (Swargandharva Sudhir Phadke)
Best Dialogue Writer: Venky Atluri (Lucky Baskhar)
Best Cinematography: Shehnad Jalal (Bramayugam)
Best Music Direction (Songs): Shashwat Sachdev (Article 370)
Best Background Music: GV Prakash (Amaran)
Best Male Playback Singer: Abhay Jodhpurkar for “Gharat Ganpati” (Navasachi Gauri Mazi)
Best Female Playback Singer: Vaikom Vijayalakshmi for “Angu Vaana Konilu” (ARM)
Best Lyrics: Manoj Muntashir (Maidaan)
Best Action Direction: Anl Arasu (Maharaja)
Best Choreography: Vijay Ganguly (Stree 2)
Best Production Design: Nitin Zihani Choudhary (Kalki 2898 AD)
Best Editing: R Kalaivannan (Amaran)
Best Sound Design: Manas Choudhury (Bhool Bhulaiyaa 3)
Best Costume Design: Deepali Noor & Sheetal Sharma (Pushpa 2)
Best Make-Up Artist: P Ravi Kumar (Committee Kurrollu)
Best Hindi Film: Srikanth
Best Tamil Film: Raayan
Best Telugu Film: Committee Kurrollu
Best Malayalam Film: Feminichi Fathima
Best Kannada Film: Mithya
Best Bengali Film: Chalchitra Ekhon
Best Marathi Film: Mukkam Post Bombilwadi
Best Telugu Film: Committee Kurrollu
Best Gujarati Film: Maaran
Best Assamese Film: Juiphool
Best Odia Film: Lahari
Best Garhwali Film: Dholi
Best Manipuri Film: Sunita
Best Konkani Film: Mog Asum
Best Tulu Film: IMBU
Best Non-Feature Film: Bhangaar
Best Direction: Aanand L Rai (Statue of Unity – Ekta ka Prateek)
Best Documentary: Ram-Nami
Best Short Film: Hamsafar
Best Debut Film of a Director: Angen
Best Biographical/Historical Reconstruction Film: Kakori
Best Arts/Culture Film: Main Nida
Best Animation Film: Touched as Water
Best Film Promoting Social and Environmental Values: Piplantri: A Tale of Eco Feminism
Best Cinematography: Edmond Ranson (Life in Loom)
Best Editing: Manvir Jasrotia (NDA)
Best Music Direction: Shivpal Singh Kang (Parat 41°chya Magavar)
Best Sound Design: T S Hari Hara Sudhan (Blue)
Best Narrator/Voice Over: Soundarya Jayachandran (Little Planet: A Tale of Frogs)
Special Mention: Bhadra-Kali Natakam & Chola Dora aur Sui