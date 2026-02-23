Videos
Bengal’s literary giant Mani Sankar Mukherjee passes away
Beloved Bengali writer Mani Sankar Mukherjee, known as Sankar, passed away leaving behind a giant literary legacy
Veteran Bengali author Mani Sankar Mukherjee, fondly known as Sankar, has passed away at 92. The celebrated literary voice from Howrah shaped generations with iconic works like Chowringhee and Seemabaddha, the latter adapted for screen by legendary filmmaker Satyajit Ray. From humble beginnings to becoming a pillar of Bengali literature, Sankar’s storytelling legacy continues to resonate.