The coronavirus may have put 2020 in complete disarray but that hasn't stopped the music industry from churning out new songs. Vh1 India's Top 50 Videos of the first half of the year proves that. Led by Justin Bieber, who appears thrice here, the list's top 10 names feature international superstars sharing space with breakthrough artistes like Roddy Ricch and Tones & I.

A number of Indian artistes also made the cut. While Armaan Maik’s pop single Control created a worldwide stir and became one of the biggest hits ever by an Indian artist, Ritviz, SickFlip, and Indian Rapper Duo Seedhe Maut collaborated for the massive hit single Roshni.

Scroll down to see the full list:

50. SWADESI – JUNG

49. ALICIA KEYS – UNDERDOG

48. THE ROLLING STONES – LIVING IN A GHOST TOWN

47. MADSTARBASE FT. RISK & SIK VIK – FIRST KISS

46. KATY PERRY – DAISIES

45. JACK HARLOW – WHATS POPPIN

44. DRIPREPORT – SKECHERS

43. TAME IMPALA – LOST IN YESTERDAY

42. SICKFLIP & RITVIZ FT. SEEDHE MAUT – ROSHNI

41. HALSEY – YOU SHOULD BE SAD

40. SEZ ON THE BEAT FT. ZAEDEN, ENKORE, YUNGSTA, LIT HAPPU, SHAYAN – KAHAANI 2020

39. LEWIS CAPALDI – BEFORE YOU GO

38. SURF MESA FT. EMILEE – ILY (I LOVE YOU BABY)

37. TREVOR DANIEL, SELENA GOMEZ – PAST LIFE

36. COLDPLAY – CHAMPION OF THE WORLD

35. DABABY FT. RODDY RICCH – ROCKSTAR

34. ROSALÍA & TRAVIS SCOTT – TKN

33. SIRI X SEZ ON THE BEAT – MY JAM

32. ARIZONA ZERVAS – ROXANNE

31. BLACK EYED PEAS, OZUNA, J. REY SOUL – MAMACITA

30. THE KILLERS – CAUTION

29. MARSHMELLO & HALSEY – BE KIND

28. POWFU FT BEABADOOBEE – DEATH BED (COFFEE FOR YOUR HEAD)

27. RAJA KUMARI – N.R.I

26. BTS – STAY GOLD

25. ARIANA GRANDE & JUSTIN BIEBER – STUCK WITH U

24. JONAS BROTHERS – WHAT A MAN GOTTA DO

23. J BALVIN – AMARILLO

22. LADY GAGA – STUPID LOVE

21. BENEE FT. GUS DAPPERTON – SUPALONELY

20. SELENA GOMEZ – RARE

19. ARMAAN MALIK – CONTROL

18. SAINT JHN – ROSES (IMANBEK REMIX)

17. HARRY STYLES – WATERMELON SUGAR

16. DOJA CAT – SAY SO

15. BILLIE EILISH – EVERYTHING I WANTED

14. DUA LIPA – BREAK MY HEART

13. DRAKE – TOOSIE SLIDE

12. EMINEM FT. JUICE WRLD – GODZILLA

11. BLACKPINK – HOW YOU LIKE THAT

10. JUSTIN BIEBER FT. QUAVO – INTENTIONS

9. DIVINE – CHAL BOMBAY

8. RODDY RICCH – THE BOX

7. BTS – ON

6. FUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOOD

5. TONES & I – DANCE MONKEY

4. LADY GAGA, ARIANA GRANDE – RAIN ON ME

3. TAYLOR SWIFT – THE MAN

2. THE WEEKND – BLINDING LIGHTS

1. JUSTIN BIEBER – YUMMY