BAFTA 2026: Check out the full list of winners

Political thriller One Battle After Another won six prizes, including best picture, at the British Academy Film Awards on Sunday, building momentum ahead of Hollywood's Academy Awards next month
Britain's Prince William and Kate, Princess of Wales arrive with Jane Millichip, CEO of the British Academy of Film and Television Arts and Lord-Lieutenant of Greater London Ken Olisa to the 79th British Academy Film Awards
Winners of the 2026 British Academy Film Awards was announced Sunday. Political thriller One Battle After Another won six prizes, including best picture, at the British Academy Film Awards on Sunday, building momentum ahead of Hollywood's Academy Awards next month. Vampire epic Sinners and gothic horror story Frankenstein won three awards each, while Shakespearean family tragedy Hamnet won two including best British film. Here’s the full list of winners.

  • FilmOne Battle After Another

  • British FilmHamnet

  • DirectorPaul Thomas Anderson, One Battle After Another

  • ActorRobert Aramayo, I Swear

  • ActressJessie Buckley, Hamnet

  • Supporting ActorSean Penn, One Battle After Another

  • Supporting ActressWunmi Mosaku, Sinners

  • Rising StarRobert Aramayo

  • Outstanding British DebutAkinola Davies Jr. and Wale Davies for writing and directing My Father’s Shadow

  • Original ScreenplayRyan Coogler, Sinners

  • Adapted ScreenplayPaul Thomas Anderson, One Battle After Another

  • Film Not in the English LanguageSentimental Value

  • Musical ScoreSinners

  • CinematographyMichael Bauman, One Battle After Another

  • EditingAndy Jurgensen, One Battle After Another

  • Production DesignFrankenstein

  • Costume DesignKate Hawley, Frankenstein

  • SoundF1

  • CastingLauren Evans, I Swear

  • Visual EffectsAvatar: Fire and Ash

  • Makeup and HairFrankenstein

  • Animated FilmZootropolis 2 (released in the U.S. as Zootopia 2)

  • British Short FilmThis is Endometriosis

  • British Short AnimationTwo Black Boys in Paradise

  • Children’s and Family FilmBoong

  • DocumentaryMr. Nobody Against Putin

  • Outstanding British contribution to cinemaClare Binns, Creative Director of PictureHouse Cinemas

  • BAFTA FellowshipNBCUniversal Entertainment chairperson Donna Langley

