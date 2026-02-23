BAFTA 2026: Check out the full list of winners

Winners of the 2026 British Academy Film Awards was announced Sunday. Political thriller One Battle After Another won six prizes, including best picture, at the British Academy Film Awards on Sunday, building momentum ahead of Hollywood's Academy Awards next month. Vampire epic Sinners and gothic horror story Frankenstein won three awards each, while Shakespearean family tragedy Hamnet won two including best British film. Here’s the full list of winners.
Film — One Battle After Another
British Film — Hamnet
Director — Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Actor — Robert Aramayo, I Swear
Actress — Jessie Buckley, Hamnet
Supporting Actor — Sean Penn, One Battle After Another
Supporting Actress — Wunmi Mosaku, Sinners
Rising Star — Robert Aramayo
Outstanding British Debut — Akinola Davies Jr. and Wale Davies for writing and directing My Father’s Shadow
Original Screenplay — Ryan Coogler, Sinners
Adapted Screenplay — Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Film Not in the English Language — Sentimental Value
Musical Score — Sinners
Cinematography – Michael Bauman, One Battle After Another
Editing – Andy Jurgensen, One Battle After Another
Production Design — Frankenstein
Costume Design – Kate Hawley, Frankenstein
Sound — F1
Casting — Lauren Evans, I Swear
Visual Effects — Avatar: Fire and Ash
Makeup and Hair — Frankenstein
Animated Film — Zootropolis 2 (released in the U.S. as Zootopia 2)
British Short Film — This is Endometriosis
British Short Animation — Two Black Boys in Paradise
Children’s and Family Film – Boong
Documentary – Mr. Nobody Against Putin
Outstanding British contribution to cinema — Clare Binns, Creative Director of PictureHouse Cinemas
BAFTA Fellowship — NBCUniversal Entertainment chairperson Donna Langley